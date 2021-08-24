Путин анонсировал выплаты для военных и сотрудников правоохранительных структур

Президент РФ Владимир Путин анонсировал новый пакет социальной помощи – 15 тысяч рублей для военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур. Об этом глава государства сообщил на съезде «Единой России»

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – цитирует Путина РИА «Новости». По словам президента, на выплату также могут рассчитывать курсанты военных училищ.

Ранее сегодня глава государства подписал указы о единовременной выплате пенсионерам, в том числе военным. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.08.21

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