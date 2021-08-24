Россия получила от МВФ 18 млрд долларов впервые за 20 лет

Международный валютный фонд распределил между странами-участницами специальные права заимствования (SDR) на рекордные 650 млрд долларов. Россия получила долю, эквивалентную 17,5 млрд долларов, следует из документа учреждения, опубликованного на официальном сайте.

23 августа в силу вступило решение о выделении России дополнительных квот на 12,367,6 млн SDR, которые по действующему курсу равны 17,54 млрд долларов. Москва получила от Фонда деньги впервые с 1999 года.

Страны получают SDR пропорционально своему вкладу и могут использовать для погашения своих внешних и внутренних долгов, в том числе, долга перед МВФ. Афганистан, Венесуэла и Мьянма не получили SDR из-за вопросов о законности действующей власти. Украине выделили 2,7 млрд долларов.

В МВФ надеются, что выделение денег поможет стимулировать мировую экономику на фоне кризиса, вызванного пандемией. По их данным, это «самое крупное» распределение в истории фонда.

Напомним, в конце июля МВФ улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году с 3,8% до 4,4%. А вот ожидания на 2022 год снизились с 3,8% до 3,1%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.08.21

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