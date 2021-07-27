Международный валютный фонд оценил перспективы российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,4%, тогда как ранее эксперты организации ожидали повышения на 3,8%. В то же время перспективы 2022 года оказались пессимистичными, чем ранее – МВФ ожидает рост в 2022 году – 3,1% вместо 3,8%.

Стоит отметить, что Банк России прогнозирует рост ВВП по итогам 2021 года на 4,0-4,5%. Регулятор полагает, что в 2022-2023 годах российская экономика будет расти на 2,0-3,0% ежегодно. Согласно июльскому прогнозу Минэкономразвития РФ, рост экономики в 2021 году составит 3,8%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.21

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