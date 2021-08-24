Долги россиян по кредитам достигли трехлетнего максимума

Просроченные долги россиян по кредитам достигли рекорда за три года, составив по итогам первого полугодия более 300 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Национальной ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

За шесть месяцев 2021 года банки передали коллекторам для взыскания задолженность на 311 млрд рублей – это на 14% больше, чем было в прошлом году. Данная сумма является новым максимумом три года.

Меж тем собираемость долгов улучшилась. Среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю (со сроками просрочки свыше 30 дней) за первое полугодие составила 18%, что на 2,2 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в исследовании НАПКА.

Лучше всего за шесть месяцев взыскивались просроченные долги по обеспеченным кредитам (по автокредитам – 35% и ипотеке – 30%). А самая низкая эффективность взыскания отмечена в сегменте кредитных карт – 6%.

Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который гарантирует должникам защиту минимального дохода от взыскания. По письменному заявлению должника приставы должны сохранять на его счете зарплату или иной доход в размере прожиточного минимума.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.08.21

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