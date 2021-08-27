Почти половина россиян экономит на одежде, и только 17% – на медицине

Треть опрошенных россиян (31%) экономят на продуктах, и почти половина (47%) – на одежде и обуви. Реже всего под экономию у граждан попадают расходы на лечение, передает «Вести.ру» со ссылкой на исследование «Райффайзенбанка».

Только 17% опрошенных заявили, что сокращают расходы на медицину. А вот от досуга и красоты готовы отказаться многие. 65% респондентов урезают траты на развлечения и рестораны, 52% – на путешествия, около 47% – на парикмахерские и салоны красоты.

По данным банка, в 2021 году только 2,6% перестали экономить.

При этом, только 26% опрошенных отправили сэкономленные деньги на новый накопительный счет. 13% отдали финансы на инвестиции, 8,5% – вложились в недвижимость.

Опрос проведен в августе среди 1500 россиян от 18 лет и старше в крупнейших городах России.

Напомним, в середине июля экономящих на развлечениях было 68%. При этом 61% опрошенных урезал расходы на посещения кафе, 54% – не слишком шиковали в отпуске. 67% россиян экономили на одежде, 41% переключился на более бюджетные бренды.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.08.21

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