Мишустин уточнил число получающих выплату пенсионеров

Около 45 млн российских пенсионеров получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Правительство выделило на это из бюджета более 450 млрд рублей, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«Всего поддержку от государства получат около 45 млн человек. Средства перечисляются автоматически – по принципу социального казначейства. Мы оперативно сделали все, чтобы выделить деньги», – рассказал премьер-министр на заседании правительства.

Трансляция велась на сайте кабмина.

На выплаты работающим и неработающим пенсионерам выделили 430 млрд рублей. Еще 21 млрд направили на выплаты пенсионерам, проходившим военную и приравненную к ней службу.

Напомним, выплаты стартовали 2 сентября с перечисления суммы тем, кто получает пенсию на банковскую карту. Остальные пенсионеры получат по 10 тыс. вместе с пенсией в обычные даты. Вице-премьер Татьяна Голикова предварительно называла число получателей в 43 млн человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.09.21

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