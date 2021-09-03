Власти выделят 2 млрд на санитарный щит России

Правительство России выделит два миллиарда рублей на создание «санитарного щита». В рамках проекта в крупных городах развернут новые ПЦР-центры и оснастят мобильные лаборатории.

«Направим два миллиарда рублей, чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний», сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

Подразделениям санитарно-карантинного контроля обеспечат мобильные лаборатории. Глава кабмина отметил, что Россия должна быть готова к новым эпидемиям, если те случатся.

Как сообщал «Новый День», задачу по созданию санитарного щита озвучил президент РФ Владимир Путин во время чтения послания Федеральному Собранию. К 2030 году страна должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы для определения вируса и разработать вакцину.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.09.21

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