Правительство раскрыло подробности санитарного щита России за 2 млрд рублей

Комплекс современных лабораторий и сеть ПЦР-центров составят основу санитарного щита России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей на их создание.
На 15 ПЦР-центров власти потратят 223 млн рублей. Центры откроют в обеих столицах, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре.
«Финансирование также поступит на создание комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов», – сообщили в пресс-службе российского правительства.
Существующие центры гигиены и эпидемиологии обеспечат специальной аппаратурой для изучения мутаций Covid-19. Там же будут проводить исследования в случае появления новых инфекций.
Часть финансов достанется подразделениям санитарного контроля в пограничных пунктах.
Напомним, кабмин анонсировал выделение средств на санитарный щит России 3 сентября. Финансирование должно решить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиням во время послания Федеральному Собранию. К 2030 году страна должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы для определения вируса и разработать вакцину.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 07.09.21
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