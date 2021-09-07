Правительство раскрыло подробности санитарного щита России за 2 млрд рублей

Комплекс современных лабораторий и сеть ПЦР-центров составят основу санитарного щита России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей на их создание.

На 15 ПЦР-центров власти потратят 223 млн рублей. Центры откроют в обеих столицах, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре.

«Финансирование также поступит на создание комплекса из четырех лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов», – сообщили в пресс-службе российского правительства.

Существующие центры гигиены и эпидемиологии обеспечат специальной аппаратурой для изучения мутаций Covid-19. Там же будут проводить исследования в случае появления новых инфекций.

Часть финансов достанется подразделениям санитарного контроля в пограничных пунктах.

Напомним, кабмин анонсировал выделение средств на санитарный щит России 3 сентября. Финансирование должно решить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиням во время послания Федеральному Собранию. К 2030 году страна должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы для определения вируса и разработать вакцину.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.09.21

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