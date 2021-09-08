Предложенные Путиным выплаты сделают недоступными для приставов

Правительство планирует защитить новые социальные выплаты от списаний со стороны судебных приставов. Утвержденные меры соцподдержки добавят в список выплат, на которые нельзя наложить взыскание, рассказала замминистра труда РФ Ольга Баталина.

В перечень защищенных выплат добавят меры, введенные президентом или кабмином. В него попадут и выплаты малообеспеченным будущим мамам, пишут «Известия».

При этом россияне по собственной воле смогут потратить соцвыплаты на погашение кредитов. Но только после письменного распоряжения банку, подписанного гражданином.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин составил поручение для правительства. Кабмин должен был обеспечить ежемесячную выплату малоимущим беременным женщинам, вставших на учет на ранних сроках. А также выплату неполным семьям с детьми, на которых родитель не получает алиментов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.09.21

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