Каждый пятый россиянин никогда не откладывал деньги

Менее половины (45%) россиян имеют накопления, при этом большинству (80%) из них отложенных денег хватит на три месяца. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Юником24».

Регулярно откладывают деньги лишь 15% из тех, кто делает сбережения. Никогда не копили пятая часть жителей России. Почти треть (30%) стараются периодически откладывать деньги, когда есть возможность, передает ТАСС.

Лишь 2% респондентов признались, что могут отдавать в сбережения всю зарплату, так как живут на доход своего супруга или партнера. У тех, кто копит средства регулярно, получается отложить около 10-20% от дохода.

Чаще всего россияне копят деньги на покупку дорогостоящих товаров, на квартиру или на другую недвижимость, на образование детей, а также создают «подушку безопасности» или откладывают «на старость».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.09.21

Visa снизила размер комиссии для фаст-фуда. / В январе 2022 года в России начнут тестировать цифровой рубль. / Газ в Европе может подорожать до $800 за тысячу кубометров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»