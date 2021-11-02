В России больше половины родителей копят деньги на образование детей

Три четверти российских родителей уверены, что им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием детей. При этом более половины уже собирают деньги на оплату услуг репетиторов и обучение в вузе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир».

77% граждан не видят возможности для своих детей получить хорошее образование без финансовых затрат. В некоторых регионах этот показатель доходит до 88%. «При этом, формировать сбережения для этих целей начали чуть больше половины россиян – 56%», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Чаще всего формируют сбережения для образования детей с помощью классических методов – банковских вкладов и самостоятельных накоплений. 17% россиян предпочитают накопительное страхование жизни.

«Многие россияне не могут себе позволить отложить значимую сумму в короткий срок, а полис НСЖ дает возможность копить постепенно, в течение нескольких лет, – пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. – Для сравнения, стоимость 1 года обучения в престижном столичном ВУЗе может достигать полугодового среднего заработка, а стандартные взносы по НСЖ не превышают 4% годового дохода».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.11.21

На Филиппинах почти 150 тыс. доз вакцины от Covid-19 уничтожены в пожаре. / В Зауралье водитель неустановленного автомобиля сбил трех подростков. / В Киеве уверены, что Зеленский побоится развязать большую войну в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»