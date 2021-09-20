Расходы по кредиткам вернулись к доковидному уровню

В августе одобренные банками лимиты по кредитным картам сравнялись с тем же периодом 2019 года. Показатель превысил на 29% уровень августа 2020 года, который пришелся на пандемию, сообщает «Вести.ру» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В разгар пандемии во втором квартале 2020 года количество кредитных карт у россиян сократилось до пятилетнего минимума. Но теперь уровень одобренных лимитов вернулся к допандемийным цифрам: в августе одобрено 77,2 млрд рублей.

По сравнению с августом 2020 года в нынешнем кредитных карт выдано на 28% больше, 1,07 млн штук. Средний лимит овердрафта по дебетовым картам стал рекордным за три года – 48,9 тыс. рублей на карту. По всем картам показатель превысил миллиард рублей.

Как сообщал «Новый День», в июле банки выдали 1,3 млн кредиток, что на 45% больше того же периода прошлого года. Количество кредитных карт, оформленных за семь месяцев 2021 года, достигло 8,3 млн – на 34% больше в годовом выражении.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.09.21

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