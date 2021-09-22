ЦБ предложил проверять все внесения денег через банкоматы

Центробанк призвал банки усилить контроль за пополнением счетов наличными через банкоматы и терминалы. Процедура должна дополнительно защитить россиян от мошенников.

«Злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы). Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», – цитирует РБК сообщение Банка России.

Эксперты согласились с пользой проверки операций по внесению наличных. Но предупредили о практической стороне: 99,9% граждан подтвердят, что сами вносили деньги, ведь на тот момент еще не будут знать об обмане. Осознание, что стал жертвой мошенников происходит позже. Обычно к этому моменту денег уже нет на том счете, куда вносили наличные.

Данные ЦБ о картах мошенников быстро устаревают, и сверка данных мало поможет. А задерживать начисления банки не станут из-за ориентированного на клиента подхода к работе.

Как сообщал «Новый День», во втором квартале 2021 года мошенники похитили у клиентов российских банков более 3,01 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Банки смогли вернуть клиентам только 7,4% от объема похищенных средств. Основным инструментом мошенников ЦБ назвал методы социальной инженерии, когда клиенты сами совершают операции под психологическим влиянием.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.09.21

Более полтриллиона рублей налогов дополнительно соберут с металлургов и производителей удобрений. / Пенсии и пособия с 2022 года будут начислять в «беззаявительном» порядке. / «Крайне неудачная формулировка»: главе Банка России пришлось оправдываться за слова своего первого зама о пенсионерах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»