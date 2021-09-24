Размер потребкредита в РФ вырос почти на четверть за год

В России средний размер потребительского кредита в августе увеличился на 23,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Один заемщик мог получить 268,5 тыс. рублей, когда в прошлом августе средний чек составлял 217 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

С начала года одобряемая банками сумма тоже подросла – на 19,1% по сравнению с январем. Тогда средний размер потребкредита составлял 225,5 тыс. рублей.

Лидирует по размеру выдаваемых кредитов Москва: средняя одобренная банком сумма составила в августе 552,3 тыс. рублей. В Подмосковье – 408,8 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 400,4 тыс. рублей. пятерку лидеров замыкают ХМАО (369,1 тыс.) и Хабаровский край (302,9 тыс.).

Напомним, одобренные банками лимиты по кредитным картам в августе вышли на доковидный уровень 2019 года – 77,2 млрд рублей. Показатель на 29% превысил уровень августа 2020 года, который пришелся на пандемию.

Москва, Сентябрь, Наталья Рязанова

Москва, Сентябрь. Другие новости 24.09.21

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