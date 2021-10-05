Эксперт призвал брать заявления на детские выплаты ради экономии бюджетных денег

Россияне должны подавать заявления на получение детских выплат, заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Тогда четверть получателей постыдятся обращаться за деньгами, и средства останутся в бюджете.

Эксперт выступил на бюджетных чтениях в Совете Федерации РФ. Он отметил, что в бюджете на будущие три года заложены большие суммы на социальные выплаты. Задорнов предложил способ исключить состоятельных людей из числа получателей выплат на детей.

«Почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей? Уже во всех городах у нас QR-коды, мы что, не можем реально определить, эти люди имеют собственность, машины, какое их реальное благосостояние?» – вопрошал эксперт.

Трансляция заседания велась на официальном канале Совфеда на Ютьюбе.

По мнению Задорнова, если людям придется писать заявления, что они «бедные и нуждаются», получателей станет меньше.

«Они постыдятся, мы сразу отсечем 20-25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается», – сказал глава банка.

Михаил Задорнов занимал пост министра финансов РФ в 1997-1999 годах.

Как сообщал «Новый День», 76,2% российских семей использовали утвержденную президентом России выплату на школьников именно для детских нужд. Но четверть опрошенных потратила деньги на продукты, квартплату, одежду и обувь для взрослых, оплату отдыха и долгов знакомым и банкам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.10.21

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