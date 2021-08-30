Четверть россиян потратили «школьные» выплаты на продукты и ЖКХ

Большая часть семей (76,2%) использовали выплату именно для детских нужд. Но четверть опрошенных потратила деньги на продукты или квартплату, передает «Вести.ру» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

В те же 25% вошли траты на одежду и обувь для взрослых, оплата отдыха и долгов знакомым и банкам.

Почти половина опрошенных россиян (49,2%) потратили полученные от государства 10 тыс. рублей на одежду и обувь для детей. 32,1% опрошенных купили на помощь от государства канцтовары, еще 12% – электронику. 6,7% потратили эти деньги на развлечения для детей.

При этом около 70% семей уже полностью израсходовали полученное пособие. 19,4% – потратили часть денег, а 7% – отложили деньги для будущих трат.

Напомним, со 2 августа в России стартовали выплаты семьям с детьми школьного возраста. На конец июля за выплатой в ПФР обратились родители более 20 млн детей с 6 до 18 лет.

По данным Росстата, набора школьника для девочек обойдется в среднем в 24 123 рубля, а для мальчиков – в 19 575 рублей. Дороже всего собрать в школу мальчика обойдется жителям Чукотки – 26 795 рублей. Самый дорогой набор школьника для девочки оказался в Камчатском крае – 33 563 рубля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.08.21

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