Путин поручил начать выплаты семьям по 10 тысяч со 2 августа

Выплаты семьям с детьми стартуют в России со 2 августа, а не с 16 августа. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам подготовки к новому учебному году.

«Для того чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу», – сказал глава государства. Трансляция велась на сайте Кремля.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, суммы выплат уже перечислены в Пенсионный фонд, хотя прием заявлений продолжается. В ПФР уже обратились родители более 20 млн детей с 6 до 18 лет.

«Технически уже ко 2 августа мы будем готовы провести выплаты на 17 млн детей. Мы готовы оперативно внести изменения и начать выплаты с понедельника», – сказал министр.

Владимир Путин поручил перенести старт выплат.

Напомним, выплаты должны были поступать с 16 августа россиянам, которые воспитывают детей школьного возраста. Деньги будут перечислять на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.07.21

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