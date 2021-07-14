Выплаты семьям со школьниками стартуют 16 августа

Единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста начнут поступать гражданам с 16 августа. Многие россияне получат деньги в тот же день, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.

«Старт платежей намечен на 16 августа. Выплата может быть перечислена на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина», – пояснил Минтруда России Антон Котяков.

Россияне могут обратиться за начислением выплаты с 15 июля до конца октября. Заявление можно через портал госуслуг или в Пенсионный фонд. Большинство россиян, чьи дети достигли школьного возраста, увидят уже заполненное заявление в личном кабинете портала.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет. С августа по декабрь 2021 года им выплатят по 10 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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