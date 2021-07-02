Путин подписал закон о единовременной выплате семьям с детьми

С августа по декабрь текущего года семьи с детьми получат по 10 тыс. рублей. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщила пресс-служба Кремля.

Выплата положена семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет и инвалиды 18-23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позже 1 сентября 2021 года, и он должен быть гражданином РФ. Деньги будут выделены на каждого ребенка.

Граждане должны будут обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября, чтобы получит единовременную выплату.

Президент отметил, что эти деньги не смогут забрать ни за какие долги, и они не будут влиять на начисление последующих пособий и льгот.

«Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам», – поясняется в документе.

Напомним, во время прямой линии Владимир Путин анонсировал создание в России системы поддержки для детей от рождения до окончания школы. Глава государства напомнил, что 10 тыс. рублей выплатят единовременно. То есть родители шестилетних детей, которые в этом году не пойдут в школу, все равно должны потратить деньги на школьные принадлежности.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.07.21

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