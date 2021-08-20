Набор школьника для мальчиков подорожал больше, чем для девочек

Росстат сообщил, что собрать в школу мальчика стало дороже на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Для девочек стоимость набора школьника выросла на 3,9%. Данные опубликованы на сайте ведомства.

При этом, покупки к 1 сентября для родителей девочек обойдутся дороже, чем для семей с сыновьями. Для первых школьный набор обойдется в среднем в 24 123 рубля, а для вторых – в 19 575 рублей.

Наибольшие затраты перед 1 сентября ждут дальневосточников. Жители Чукотки смогут купить все необходимое для мальчика за 26 795 рублей. Самый дорогой набор школьника для девочки в Камчатском крае – 33 563 рубля. Самые демократичными цены для семей с девочками оказались в Омской области (19 361 рубль), семей с мальчиками – в Орловской (14 931 рубль).

Росстат взял за основу для расчетов набор из 11 предметов одежды для девочек и 9 для мальчиков, а также 7 наименований канцелярских принадлежностей.

Напомним, 82% россиян считают цены на школьные принадлежности завышенными. Чаще об этом говорят в Сибири (91%) и на Дальнем Востоке (88%). Реже всего так считают жители Москвы и Московской области (75%).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.08.21

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