Подавляющее большинство россиян считают завышенными цены на школьные принадлежности

Цены на школьные принадлежности считают завышенными 82% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь». По итогам опроса также выяснилось, почти две трети граждан РФ выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме.

«82% россиян считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Выше всего этот процент в Сибири (91%) и на Дальнем Востоке (88%). Ниже всего в Москве и Московской области (75%)», – уточнили социологи.

По результатам опроса, 72% семей оценили свои расходы на подготовку учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей. Причем, 58% россиян заявили о росте цен по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. «Наибольший процент отметивших увеличение расходов – в Сибири (70%), наименьший – на Северном Кавказе (44%) и Урале (48%). Еще у 7% расходы на подготовку к учебному году уменьшились за год из-за падения доходов», – отмечается в исследовании.

Также в качестве основных статей расходов на школу в начале учебного года россияне назвали сборы на школьные принадлежности и учебники (52%), мелкий ремонт в классе и его обустройство (48%), подарки учителям, а также экскурсии и поездки (по 47%) и школьное питание (37%). Лишь 10% опрошенных вообще не сдают деньги на школу. «47% россиян сдают в школу не более тысячи рублей в месяц, 24% – 1-2 тысячи, 17% – 2-3 тысячи, 7% – 3-5 тысяч и 4% – свыше 5 тысяч рублей ежемесячно», – показали результаты опроса.

Кроме того, почти две трети россиян считают, что обучение в школах, несмотря на пандемию, должно проходить исключительно в очном режиме, поскольку дистанционное – резко ухудшает качество образования (64%). «Наиболее решительно против удаленки настроены жители Дальнего Востока (88%), меньше всего сторонников обычного режима учебы для школьников на Урале (45%) и Северном Кавказе (50%). 32% выступают за гибридный режим учебного года – очный и в онлайне – в зависимости от эпидемической ситуации. Только 3% россиян – за полностью удаленный режим обучения детей в школах в новом учебном году из-за опасности ковида», – говорится в исследовании.

Москва, Мария Соколова

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