За год число решивших обанкротиться россиян выросло почти вдвое

Суды России в 2021 году признали банкротами 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей. Это в 1,8 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года. С момента введения судебной процедуры в октябре 2015 года ею воспользовались почти 420 тыс. россиян.

Еще 2801 россиян прошли через внесудебную процедуру личного банкротства, следует из сведений Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурса»). По итогам гражданам списали почти 985 млн рублей долгов, а общая сумма задолженности участников внесудебного банкротства составила 1,78 млрд рублей.

За девять месяцев 2021 года больше всего граждан обанкротились в Москве (7402), Подмосковье (7315), Краснодарском крае (6882), Санкт-Петербурге (6086), Самарской области (5917).

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин считает, что банкротство граждан положительно сказывается на экономике. Он отметил, что пандемия не особо сказалась на числе россиян, которые заявили о финансовой несостоятельности.

«Существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается, видимо, пострадавшим от нее гражданам удалось урегулировать свои долги с кредиторами», – цитирует Юхнина «Интерфакс».

Напомним, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в конце сентября оценил долги обратившихся за банкротством граждан в 1,6 млрд рублей. На тот момент заявку на внесудебное банкротство подали 12 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.10.21

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