Россия заработает 9 трлн рублей на нефти и газе к концу 2021 года

Бюджет России к концу 2021 года получит около девяти триллионов рублей только от нефтегазового сектора, спрогнозировало международное рейтинговое агентство Fitch. Доходы от продажи топлива превысят уровень 2020 года и даже 2019 года.

Прогноз на конец текущего года составил 125 млрд долларов. В начале года агентство прогнозировало гораздо меньшие цифры.

«Это на 50 млрд долларов больше, чем в 2020 году, и примерно на 40 млрд долларов больше, чем могло быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», – рассказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко ТАСС.

Напомним, в июле Росстат впервые озвучил долю нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте РФ с 2017 по 2020 год. В 2019 года доходы от отрасли составили 19,2%, а 2020 – 15,2%. Тогда же Международный валютный фонд улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году с 3,8% до 4,4%. Банк России спрогнозировал рост ВВП по итогам текущего года на 4,0-4,5%.

Москва, Наталья Рязанова

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