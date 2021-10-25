Прибыль банков в России побила рекорд доковидного 2019 года

Российские банки за девять месяцев 2021 года заработали рекордную сумму, почти достигшую 1,9 трлн рублей. Прибыль уже превысила показатель по итогам всего 2020 года и даже доковидного 2019-го.

Достичь такой прибыли помог скачок процентных (+15%) и комиссионных (+23%) доходов по сравнению с уровнем прошлого года. При этом резервы оказались почти втрое ниже в годовом выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ЦБ по банковскому сектору.

На фоне высокой прибыли выросла и озабоченность регулятора тем, как быстро банки выдают розничные кредиты. При этом поступление денег от граждан на банковские счета остается не слишком устойчивым.

Регулятор отметил, что в сентябре корпоративное кредитование «ускорилось» до 1,6% (0,7% в августе), прирост составил 805 млрд рублей. Кредитование застройщиков жилья выросло на 300 млрд рублей за тот же месяц. Ипотечное кредитование увеличилось с 1,8% до 2,1%, в том числе по программе семейной ипотеки – до 38 млрд рублей.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, к концу 2021 года прибыль в банковской системе впервые может достичь 2,5 трлн рублей.

Напомним, в первой половине 2021 года российские банки заработали 1,2 трлн рублей, почти вдвое больше того же периода 2020 года (630 млрд рублей). По итогам полугодия регулятор прогнозировал к концу года прибыль в 2 трлн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.10.21

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