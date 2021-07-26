Пандемия нипочем: банки РФ получили рекордную прибыль в первом полугодии

Российские банки в первой половине 2021 года заработали 1,2 трлн рублей – это почти вдвое больше аналогичного показателя прошлого года (630 млрд рублей). Об этом говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора в июне 2021 года.

По прогнозу регулятора, если не случится непредвиденных событий, прибыль кредитных учреждений по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше.

Ранее в июне ЦБ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на текущий год с 1,5-1,7 трлн рублей до около 2 трлн рублей.

Регулятор объясняет рекордную прибыль банков в первом полугодии ростом бизнеса и меньшими расходами на резервы (снижение с 729 до 298 млрд рублей). Положительное влияние оказал рост чистого процентного дохода (+223 млрд рублей, или 13%), в основном за счет снижения процентных расходов по средствам населения. Кроме того, вырос чистый комиссионный доход (+150 млрд рублей, или 27%) в результате роста доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг.

В числе отрицательных факторов ЦБ называет рост операционных расходов (+110 млрд рублей, или 10%) и двукратное снижение доходов от переоценки и операций с иновалютой (с 122 до 56 млрд рублей).

По данным Центробанка, чистая прибыль банковского сектора за июнь составила 204 млрд рублей – это немного ниже, чем в мае (216 млрд рублей). Прибыль сократилась за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля.

При этом число прибыльных банков за месяц выросло с 234 до 237. Доля прибыльных банков в активах сектора по итогам первого полугодия текущего года составила 98%. А более 80% прибыли получили системно значимые финансово-кредитные организации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.07.21

ЦБ запретил банкам автоматически «подписывать» клиентов на открытие брокерских счетов. / «Это просто бессмыслица»: запрет на экспорт бензина из России является фиктивно-демонстративным действием. / «Это национальная катастрофа»: эксперт объяснил, почему цены в России продолжат расти. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»