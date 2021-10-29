Жертв заманивают онлайн-игрой: ЦБ обнаружил новый тип финансовых пирамид

Центробанк выявил в России новый тип финансовых пирамид. Она работает по принципу инвестиционных онлайн-игр, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Часто подобные проекты функционируют через криптовалюту и в них вовлекают молодежь и даже детей, что добавляет опасности таким пирамидам, отметил он.

По словам главы департамента Банка России, такие финансовые пирамиды составляют 8% от общего числа выявленных подобных проектов за третий квартал 2021 года, сообщает РБК. Некоторые из них «только начинают раскручиваться», рассказал Лях.

Как объяснил специалист, подобные финансовые пирамиды привлекают россиян «возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой». «Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход», – раскрыл Лях механизм работы этих проектов.

Однако, чтобы получить получать вознаграждение или выигрыш, необходимо привлечь в проект новых игроков, поскольку без них проект сворачивается. При этом деньги вывести из пирамиды невозможно, так как это уже сделали ее организаторы, рассказал специалист.

Лях предупредил об опасности таких пирамид, «потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать». Деньги для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платежные средства, криптовалюты. При этом компании в пользовательских соглашениях на сайте прописывают пункт об отсутствии гарантии возврата средств. «Как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу», – подчеркнул специалист.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года регулятор выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 – в третьем квартале. Для сравнения, за первые три квартала прошлого года Центрабанк зафиксировал деятельность 140 пирамид.

Ранее глава департамента Банка России сообщил, что ставшие жертвами финансовых пирамид россияне теряют в среднем от 50 до 100 тыс. рублей. Однако бывают ситуации, когда ущерб достигает 100 млн рублей, а граждане остаются без последнего жилья.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.10.21

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