Россияне отдают финансовым пирамидам от 50 тысяч до 100 млн рублей

Попавший в финансовую пирамиду россиянин в среднем теряет 50-100 тыс. рублей. Иногда ущерб достигает 100 млн рублей, а граждане остаются без последнего жилья, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

«В среднем человек теряет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если организаторы пирамид действуют масштабно, то 300-800 тыс. рублей. Есть такие случаи, когда 50-100 млн рублей уходят мошенникам», – сказал финансист во время прямого эфира в Instagram.

Валерий Лях отметил, что многие россияне верят в доброту посторонних людей, которые обещают преумножить их накопления. После того, как их обманут, люди полностью теряют веру в инвестиции. Но худший вариант событий, когда граждане стараются вложить в пирамиду все, что имеют.

«Некоторые закладывают квартиры, продают машины, жилье. Часто бывает, что люди оказываются без последнего жилья, без источника к существованию. И это действительная проблема финансовых пирамид», – добавил сотрудник Центробанка.

За первые шесть месяцев 2021 года ЦБ РФ обнаружил 729 организаций с признаками незаконной деятельности и финансовых пирамид. Это на 16,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, ЦБ РФ посоветовал не доверять рекламе финансовых услуг, если реклама анонимная или размещена в ненадлежащем месте. Не стоит доверять обещаниям сверхдохода и гарантиям прибыли, потому что гарантировать доход могут только банки в силу изменчивости рынка. предложения кредитов и займов без процентов или справок тоже должны насторожить – наверняка в договоре скрыты очень невыгодные для клиента условия.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.10.21

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