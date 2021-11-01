Российские миллиардеры стали богаче на 65 млрд долларов в 2021 году

Общее состояние богатейших людей России с начала года выросло на 65,63 млрд долларов. Заметнее всего свое богатство увеличил совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон – на 8,58 млрд долларов.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира, чью состояние оценили по стоимости акций компаний у них в собственности. Стоимость некоторых компаний рассчитывали по соотношению их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Леонид Михельсон возглавил рейтинг российских миллиардеров с состоянием в 33,3 млрд долларов. Второе место занял совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 1,76 млрд долларов, до 31,8 млрд. Тройку лидеров замкнул основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который с начала года стал богаче на 5,76 млрд долларов, до 28,8 млрд.

В топ-5 вошел бенефициар НЛМК Владимир Лисин, ставший богаче на 4,7 млрд, до 28,6 млрд долларов. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов оказался на пятой строчке рейтинга с 24,5 млрд долларов, но его прибавка за 2021 год составила 7,25 млрд, то есть стала второй по величине среди богатейших россиян.

Всего в рейтинге BBI 27 граждан России.

В мае Forbes назвал богатейших наследников россиян-миллиардеров, чье совокупное наследство составит пости 300 млрд долларов. Список из 50 человек возглавил единственный сын Вагита Алекперова – Юсуф, который может получить в наследство 24 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.11.21

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