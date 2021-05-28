Им достанется почти $300 млрд: Forbes определил богатейших наследников россиян-миллиардеров

В рейтинге богатейших российских наследников по версии Forbes появилось три новых участника. Впервые в него включены двое детей основателя Telegram Павла Дурова и сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Всего в списке 50 представителей второго поколения, вместе они унаследуют почти $300 млрд.

«На 15 апреля 2021 года в России насчитывалось 123 миллиардера с совокупным состоянием $610 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (357), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом $1,7 млрд», – пишет Forbes.

В рейтинг издания вошли 20 семей, в которых 50 детей. Суммарно их ожидает наследство почти в $300 млрд. Или не менее $3,1 млрд на каждого. Самым богатым наследником вновь стал единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова – Юсуф. Он может получить $24 млрд.

На второй строчке дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, дочери и сыну бизнесмена может достаться по $12,5 млрд. Третье место занял сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова – Джахангир с $9,7 млрд. Четвертые – дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – Дмитрий, Юрий и Анастасия, которые могут унаследовать по $9,5 млрд. Закрывают топ-5 наследники владельца «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко – Тара и Адриан (по $8,95 млрд).

Издание обращает внимание, что по сравнению с прошлым годом состав рейтинга изменился. «В нем появилось три новых участника из двух семей – дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова ($8,6 млрд на каждого ребенка). Во время работы над рейтингом Forbes удалось выяснить имя сына Дурова, который родился в Санкт-Петербурге в 2010 году, – его зовут Михаил Дуров», – поясняет Forbes.

«Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд). Им уступили место дети Германа Хана и Алексея Кузьмичева, совладельцев «Альфа-Групп» и Letter One», – сообщает издание.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.05.21

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