Государство отобрало у чиновников 1,5 тысячи коррупционных квартир и участков

Приставы передали в доход государства почти 1,5 тысячи объектов имущества чиновников, за которые они не смогли отчитаться. По решениям суда казне отошли квартиры, дома, дорогие автомобили.

«В текущем году в доход государства обращено 1 493 объекта «коррупционного» недвижимого и движимого имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена», – рассказал директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов в интервью ТАСС.

В марте правительство РФ предложило ужесточить антикоррупционное законодательство. Кроме недвижимости, транспорта и ценных бумаг, в доход государства планируется обращать деньги. Под прицел попадут средства чиновников, чье законное происхождение служащие не смогут доказать.

По данным Генпрокуратуры, в 2019 году в суды поданы иски об изъятии не подтвержденного имущества на общую сумму свыше 25 млрд рублей. В 2020 году прокуроры предъявили иски на 74 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.11.21

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