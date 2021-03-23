В России будут изымать неподтвержденные доходы со счетов чиновников

Правительство России предложило ужесточить антикоррупционное законодательство и изымать в доход государства деньги на счетах чиновников, если они не смогли подтвердить их законное происхождение. Соответствующий законопроект поступил в Госдуму. Сейчас закон позволяет изымать у госслужащих землю, недвижимость, транспорт и ценные бумаги неустановленного происхождения. Кроме того, у чиновника могут забрать денежный эквивалент стоимости этого имущества, если его невозможно обратить в доход государства.

Законопроект предполагает поправки в федеральные законы «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время отсутствуют «правовые основания для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых указанными лицами не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях», что «может способствовать совершению коррупционных правонарушений». В связи с этим кабмин предлагает распространить механизм контроля за расходами чиновников, которые по должности обязаны декларировать свое имущество, на их банковские счета.

Предложенные поправки предусматривает механизм, позволяющий обращать в доход государства деньги со счетов в банках, если их сумма превышает совокупный доход госслужащего за отчетный период и предшествующие ему два года, и «в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения», следует из пояснительной записки.

Если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе чиновника выяснится, что в течение последнего года на счета госслужащего, его жены или несовершеннолетних детей поступила сумма, превышающая общий доход этих лиц за три года, при этом не были «представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения» этих денег, материалы об этом будут направлены в органы прокуратуры. Надзорное ведомство должно обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы (если она превышает 10 тысяч рублей) в доход государства.

В кабмине отметили, что поправки не вводят новый вид проверки для кадровых служб госорганов и организаций. Устанавливать происхождение денег на счетах чиновников предлагается в рамках проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указывается в пояснительной записке.

Нововведение коснется федеральных и региональных чиновников, муниципальных служащих, а также некоторых других лиц – сотрудников госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и др.

Москва, Наталья Петрова

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