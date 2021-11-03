Правительство РФ упростило получение выплат для пострадавших от ЧС

Россияне смогут получить выплату за утрату имущества первой необходимости без регистрации в пострадавшем жилье. Достаточно подтвердить факт проживания там на момент чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате ЧС. Для их получения будет достаточно подтвердить факт проживания в помещении, которое попало в зону ЧС. Этой работой займутся органы местного самоуправления», – пояснили в правительстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, подготовленное по поручению Президента и по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Глава кабмина утвердил размер выплат для индивидуальных предпринимателей, имущество которых было повреждено при теракте или контртеррористической операции. Теперь ИП будут получать средства в размере, установленном для юрлиц.

В июле власти анонсировали перевод в цифровой формат процедуры оформления выплаты пострадавшим от ЧС для упрощения процедуры предоставления подтверждающих данных. Процедура в новом формате начнет действовать в 2022 году.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.11.21

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