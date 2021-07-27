В 2022 году россияне смогут оформить выплату после ЧС через госуслуги

Власти переводят в цифровой формат процедуру оформления выплаты пострадавшим от ЧС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Она начнет действовать в 2022 году.

«Для упрощения процедуры предоставления подтверждающих данных осуществляется ее цифровизация и перевод на портал госуслуг», – сказал глава правительства РФ во время совещания по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Стенограмма совещания опубликована на сайте кабмина.

Над сервисом работают Минцифры РФ, Минфин, Минздрав, МЧС, Минюст, Минэкономразвития, МВД и ФНС. В автоматический обмен данными включены также Росгидромет, Рослесхоз, Минздрав, Минстрой, ПАО «Россети» и ОАО «РЖД». Систему уже протестировали в апреле в Еврейской автономной области.

«Функционирование услуги начнется на территории всей страны с начала 2022 года. Существующий порядок подачи документов сохранится. То есть люди смогут подавать документы и в «цифре», и также на бумажном носителе», – уточнил глава МЧС Евгений Зиничев.

Как сообщал «Новый День», в середине апреля кабмин обещал до конца года дополнить портал госуслуг шестью комплексными сервисами: «Рождение ребенка», «Мое здоровье», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Утрата близкого человека».

Москва, Наталья Рязанова

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