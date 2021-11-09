Правительству РФ предложили поделиться со всеми детьми доходами от ресурсов

Несовершеннолетние россияне могут получить часть налогов от добычи полезных ископаемых. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Деньги предложено собирать в фонде, а потом распределять между новорожденными россиянами. Глава института изложил инициативу в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тыс. рублей на свой счет», – цитирует RT письмо Петунина.

Новая мера придаст россиянам уверенности в будущем своих детей и станет стимулом для увеличения рождаемости, отметил Петунин.

Напомним, россиянки стали все позже заводить детей. По данным Минтруда РФ, средний возраст рождения ребенка у женщин в России составляет 28 лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.11.21

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