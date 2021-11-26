Каждый третий россиянин копит на «черный день» и только четверть – на квартиру

Опрошенные россияне чаще делают сбережения на отпуск (27%), чем на покупку недвижимости (24%). И только половина тех, кто планировал копить, начали откладывать деньги, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

В конце 2020 года 64% опрошенных планировали начать копить деньги. Уже тогда делали сбережения 28%, а в 2021 году откладывать часть зарплаты начала только треть респондентов.

Из них 35% хранили деньги на «черный день», 27% – на путешествия, 24% – на недвижимость, 18% – на ремонт, 14% – на обучение детей. Только 6% откладывали деньги на покупку новых гаджетов, а 3% – на дорогую одежду.

Порядка 7% респондентов опускали в копилку половину зарплаты и даже больше. Еще 9% опрошенных выделяли на будущие траты до 30% доходов.

Опрос проведен в ноябре 2021 года среди пяти тысяч респондентов от 18 лет и старше во всех регионах России.

Как сообщал «Новый День», накопления есть у 45% опрошенных россиян, и только 15% из них откладывают деньги регулярно, еще 30% – когда есть возможность. 80% признались, что сбережений им хватит на три месяца.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»