Каждый шестой россиянин с кредитом стал невыездным из-за долгов

Порядка восьми миллионов россиян рискуют заграничным отпуском из-за долгов, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Потенциально невыездным становится каждый, кто более 90 дней не платил по кредиту свыше 30 тыс. рублей.

«Если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка 7-8 млн человек. Каждый 6-й заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», – пояснил Мехтиев РИА «Новости».

В зоне риска находятся россияне, имеющие задолженность по любым платежам. А если долг превышает 30 тыс. рублей, и последний платеж внесен более 90 дней назад, гражданин становится потенциально невыездным.

Мехтиев посоветовал не рисковать отпуском и за 10-14 дней до выезда проверить свой статус через сайт ФССП. «Уточнить, фигурирует ли он в базе исполнительных производств. Если ответ положительный, необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней», – сказал глава НАПКА.

Такой срок нужен для занесения сведений о платеже в базу данных. Иногда информация появляется в системе быстрее.

В начале ноября пересекать границу России из-за долгов запретили 4,2 млн россиян, в отношении которых были возбуждены исполнительные производства. Всего за девять месяцев 2021 года к административной ответственности привлекли более 474 тыс. должников, а к уголовной – более 47 тысяч.

Москва, Наталья Рязанова

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