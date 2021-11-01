Более четырех миллионов россиян не могут уехать из страны из-за долгов

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов назвал число граждан, которым запрещено пересекать границу России из-за долгов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 млн исполнительных производств», – сказал Аристов.

По его словам, всего за девять месяцев 2021 года к административной ответственности привлекли более 474 тысяч должников, а к уголовной – свыше 47 тысяч человек. В то же время с помощью Банка данных исполнительных производств россияне более 126 млн раз проверяли информацию о задолженности.

Ранее Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, который предусматривает изъятие загранпаспортов у должников. В список могут попасть россияне, признанные невыездными из-за неисполнения решений судов, а также граждане с общим долгом от десяти тысяч рублей по алиментам, кредитам, штрафам ГИБДД, оплате ЖКХ на сумму от 30 тыс. рублей. Изъятые документы будут передавать в орган, который их выдал.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.11.21

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