Госдума рассмотрит законопроект об изъятии загранпаспортов

Законопроект, согласно которому у должников будут изымать загранпаспорта, рассмотрит в октябре Госдума, – сообщают Известия.

Возможность изъятия загранпаспортов у тех, кому ограничен выезд из страны будет рассмотрен на заседании Госдумы уже в октябре 2021 года. Речь идет о внесении поправок в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации...». В число таких должников могут попасть россияне, признанные невыездными из-за неисполнения решений судов. Это может коснуться и граждан с общим долгом от десяти тысяч рублей по алиментам, кредитам, штрафам ГИБДД, оплате ЖКХ на сумму от 30 тыс. рублей.

Согласно поправкам, гражданин должен узнать об изъятии документа «не позднее дня, следующего за днем принятия решения суда» либо под роспись, либо посредством уведомления. С момента осведомления в течение пяти дней он должен передать свой паспорт миграционной службе. Однако в поправках не уточняется, какая ответственность ждет гражданина, если он каким-то причинам паспорт сдаст.

Также законопроект предполагает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых и обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в силу судебного приговора.

Москва, Иван Бабурин

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