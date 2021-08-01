Семь миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

В России продолжает расти число злостных неплательщиков кредитов. Около 7,2 млн россиян, которые не исполняют свои обязанности по обслуживанию долгов, не смогут покинуть страну из-за судебного запрета. Об этом сообщил РИА «Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей. «Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», – сказал Мехтиев.

Каждый гражданин может узнать, входит ли он в число невыездных. Для этого нужно за 10-14 дней до выезда через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств. «Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего», – отметил глава НАПКА.

Кредиторы все чаще обращаются в суд, чтобы воздействовать на неплательщиков. Однако в приоритете по-прежнему остаются досудебная работа и мирное урегулирование вопроса. Ограничение на выезд из страны стало менее эффективным в условиях пандемии и закрытых границ: за первые шесть месяцев 2021 года количество дел, которые закончились фактическим исполнением, составляет лишь 300 тысяч против 5,9 млн решений, вынесенных судом.

Ранее Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, который предусматривает изъятие загранпаспортов у должников. Изъятые документы будут передавать в орган, который их выдал.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.08.21

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