В России у должников хотят изымать загранпаспорта

Министерство внутренних дел РФ разработало законопроект, который предусматривает изъятие загранпаспортов у должников. Изъятые документы будут передавать в орган, который их выдал. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Инициатива получила одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Законопроект предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, пишет «Интерфакс».

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», – добавил Груздев.

Кроме того, нововведение позволит признавать загранпаспорта недействительными, например, при смене фамилии, имени, пола или даты рождения. Документы, признанные недействительными, будут изыматься.

Москва, Зоя Осколкова

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