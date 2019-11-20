Очный прием граждан в госорганах России прекратится к 2024 году

К 2024 году федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян и передадут эти полномочия МФЦ. Такой законопроект разработало Минэкономразвития. В министерстве считают, что эти меры помогут госсервисам идти в ногу со временем и сделают их более удобными.

По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством». Как следует из документа, многофункциональные центры будут предоставлять услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места прописки и пребывания россиян, пишут «Известия».

Кроме того, МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации, например кредитные. В МЭР отметили, что это повысит доступность госуслуг. «Зашли в банк за ссудой, там же получили все справки», – привели пример в министерстве. К тому же у граждан появится возможность не заполнять заявления самостоятельно – этим по умолчанию будет заниматься сотрудник МФЦ.

Оформление документов будет начинаться до фактического обращения заявителя. Например, по достижении 45-летия гражданину предложат подписать заранее сформированный и заполненный запрос о смене паспорта. Можно будет заказать несколько услуг одновременно – при смене фамилии тут же поменять права и загранпаспорт. Документы сможет забрать не сам заявитель, а его представитель.

Для работы с электронными документами, которым не требуется физический носитель, создадут два новых инструмента: облачную платформу предоставления госуслуг и реестр информационных взаимодействий. Планируется, что МФЦ будут выполнять функции «цифровых нотариусов»: бумажные документы россиян, необходимые для получения услуг, будут оцифрованы, завизированы электронной подписью и помещены в онлайн-профиль гражданина. Вместе с тем МФЦ уполномочат собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью.

Эксперты считают инициативу очень перспективной, но указывают на увеличение запросов граждан, которые нужно удовлетворять. Например, сегодня при подаче электронной заявки на сайте госуслуг бумажный оригинал документа все равно нужно привозить, что создает определенные неудобства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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