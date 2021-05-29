В России меняется порядок выдачи загранпаспортов

В России пересмотрят порядок выдачи заграничных паспортов. Нововведения коснутся граждан, проживающих за рубежом, а также случаев утраты документа. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С 30 мая вступает в силу соответствующий Приказ МВД России от 31 марта 2021 года №186. В частности, будут пересмотрены правила выполнения отдельных административных процедур.

Сроки оказания госуслуги не меняются. Получить документ смогут как граждане России, проживающие на территории страны, так и за ее пределами. Однако последним для этого все равно придется приехать в Россию. Если человек получает паспорт там же, где зарегистрирован, то процесс займет не больше месяца, в ином случае – трех месяцев.

В связи с поправками к Налоговому Кодексу, которые были приняты с 1 января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. Лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, будут освобождены от оплаты.

Размер госпошлины остается прежним: за оформление загранпаспорта старого образца он составит две тысячи рублей, а нового – пять тысяч рублей. При этом для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.05.21

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