Юристы предупредили о сложностях в связи с отменой штампов о браке и детях

Отмена обязательных отметок о браке и детях в паспорте может привести к трудностям в сделках с недвижимостью и двойным бракам. Особенно на фоне введения упрощенной процедуры получения паспорта, предупредили юристы.

Теперь для подтверждения брака или наличия детей придется запрашивать документы. Это увеличит срок совершения сделок с недвижимостью и принятия наследства, считает старший юрист компании «Надмитов, Иванов и Партнеры» Павел Маруев.

Юрист Андрей Сергеев напомнил, что в отдаленных поселениях документация ведется на бумаге, а в некоторых регионах далеко не все данные оцифрованы. Поучить эту информацию через базу данных невозможно, а отправка запросов займет время.

«У нас не отлажен межведомственный документооборот между регистрирующими органами и ЗАГСом. На мой взгляд, отменять штамп в паспорте сейчас было все-таки нецелесообразно… Из-за сложностей документооборота с отдаленными ЗАГСами можно даже предположить, что возникнут случаи двойных браков», цитирует Сергеева РБК.

Накануне стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил изменения в правила внесения отметок в паспорт гражданина страны. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Теперь россияне смогут по желанию ставить штамп о заключении или расторжении брака, детях в возрасте до 14 лет, а также отметку о имеющемся загранпаспорте и ранее выданных российских паспортах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.07.21

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