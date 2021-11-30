Силуанов не увидел факторов роста инфляции, и ЦБ обещал вернуть ее к 4% в 2022 году

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в России нет дополнительных причин для роста инфляции. И его министерство готово принимать меры для ее сдерживания в случае надобности.

«Могут быть разные сценарии развития событий инфляционных. Но мы будем отслеживать, и, если инфляция будет выходить за прогнозируемые параметры, будем принимать соответствующие решения», – заявил министр в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!». Трансляция велась на сайте мероприятия.

В качестве подобных мер Силуанов назвал господдержку тем, кто будет в ней нуждаться в различных отраслях.

Во время своего выступления на форуме президент РФ Владимир Путин признал, что цены для конечного потребителя стали расти заметно быстрее. «Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами», – сказал глава государства.

Путин призвал ведомства не просто стараться сгладить последствия растущей инфляции и подорожания товаров, а действовать на опережение. По его мнению, важно убирать факторы, которые толкают цены к росту.

При этом, Центробанк намерен вернуть инфляцию к плановому значению в 4% уже к концу 2022 года. Очень высокий показатель можно понизить за 2-3 года, пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но на закрепление инфляционных ожиданий на низком уровне нужно работать не менее 10 лет. Однако Набиуллина настроена оптимистически.

«Мы намерены проводить ту политику, которая позволит вернуть инфляцию к цели, к 4%. Мы рассчитываем, что это произойдет к концу следующего года», – сказала она во время макроэкономической сессии форума.

Накануне глава Банка России заявила, что ее сильно беспокоит инфляция в стране. Центробанк повышает ключевую ставку, но инфляция все равно вдвое превысила ожидания. Регулятор намерен придерживаться жесткой политики для выравнивания ситуации.

Москва, Наталья Рязанова

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