«Инфляция нас сильно беспокоит…» Банк России подтвердил курс на повышение ключевой ставки

Банк России сохранить жесткость в своей политике на фоне рост инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, повышение ключевой ставки поможет стабилизировать ситуацию с ценами.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», – сказала Набиуллина, слова которой цитирует «Прайм».

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13%. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году, и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Как сообщал «Новый День», ключевая ставки Банка России в следующем году может превысить 9%, следует из представленных главой Центробанка в Госдуме основных направлений денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023-2024 годов.

Выступая в нижней палате парламента, глава ЦБ отмечала, что прогноз по ключевой ставке на 2022 год составляет в среднем 7,3-8,3%. «Это сравнительно высокий уровень. Но он необходим, чтобы вернуть инфляцию к цели. Следующий год мы будем действительно возвращать ее к цели», – поясняла Набиуллина.

Среднегодовая ключевая ставка в 2021 году составила 5,7-5,8%. Если учесть, что закончится этот год с ключевой ставкой не ниже нынешних 7,5%, путем несложных математических подсчетов можно понять, что в 2022 году ставка может превысить 9%.

Примечательно, что независимые эксперты и депутаты Госдумы неоднократно обращали внимание, что повышение ключевой ставки ЦБ не приводит к заявленной цели борьбы с ростом цен (инфляция по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 8%), но при этом снижает экономическую активность, провоцируя дополнительные сложности в экономике. Как считает лидер фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, действия Центробанка явно противоречат интересам России.

Москва, Светлана Антонова

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