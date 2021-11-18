«Действия ЦБ не соответствуют интересам России»: в Госдуме раскритиковали «антиинфляционную» политику

Политика Центрального банка РФ не соответствует интересам России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, где будет рассматриваться проект постановления об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023-2024 годов. По его оценке, действия финансовых властей в борьбе с ростом цен являются неадекватными.

«Задача Центробанка – укрепление и сохранение курса рубля, борьба с инфляцией. Мы видим, что ни это, ни второе не соответствует тем ожиданиям, которые есть у наших граждан и в целом у нашей экономики. С точки зрения инфляции, мы, похоже, выйдем на 8% по итогам года, и это абсолютно никуда не годится. С точки зрения курса рубля, я напомню, что в 18-м году доллар был 56 рублей и кризис уже был вовсю. И, кстати, цены на нефть были гораздо ниже, чем сейчас. А сейчас 73 рубля за доллар», – констатировал политик.

Миронов обратил внимание на неэффективность повышения ключевой ставки Банком России в качестве единственной меры борьбы с инфляцией. «Если говорить о такой сфере, как рост цен, которые безусловно влияют на инфляцию, то мы видим, что в этой борьбе с ценами Центробанк и Минфин проигрывают, и давно проигрывают. И люди это чувствуют на своем кошельке. Ну и единственная мера, которую с упорством, достойным лучшего применения, демонстрирует Центробанк, – это регулярная. Уже шесть раз подряд повышение ключевой ставки. Сейчас эта ставка 7,5%» – отметил он.

«Инфляция бушует во всем мире. Но вот когда наши либералы любят говорить, смотрите как на Западе, как там все классно, какие они там умные. Но почему-то во всей двадцатке экономически развитых стран, только у России такая ключевая ставка. У всех около 0. И только Норвегия, которая тоже добывает нефть, у нее ставка 0,25%. Хорошо, пускай – это развитые страны. Может, наши либералы считают, что Россия неразвитая, развивающаяся, но давайте посмотрим на наших партнеров по БРИКС. ЮАР – ключевая ставка 3,5%, Китай – 3,85%, Индия – 4%. И только Россия впереди планеты всей – 7,5%, и еще говорит председатель Центробанка, да наверно чего-то маловато – дайте-ка мы еще подрегулируем. Когда последний раз поднимали, говорили, что вот в четвертом квартале увидим, как повышение ключевой ставки скажется на инфляции. Ну, собственно, квартал уже наполовину прошел. И что, уменьшается инфляция? Да ничего подобного, потому что это по принципу – в огороде бузина, а в Киеве – дядька», – подчеркнул он.

«Следование нормам Международного валютного фонда – это не есть соответствие действий Центробанка интересам Российской Федерации. Поэтому наша фракция принципиально проголосует против того постановления, которое предлагается», – заключил лидер «эсеров».

Москва, Мария Соколова

© 2021, РИА «Новый День»