Власти выделили регионам еще 89 млрд рублей на услуги ОМС

Правительство выделило 89 млрд рублей на расходы по оказанию бесплатной медицинской помощи. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Крайне важно, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», – отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19. Стенограмма опубликована на сайте правительства РФ.

Власти рассчитывают, что деньги помогут медикам на местах направить дополнительные ресурсы на лечение коронавируса. Например, обеспечат необходимые условия для граждан в ковидариях.

Напомним, в конце ноября правительство выделило почти пять миллиардов рублей на закупку лекарств против коронавируса для стационарных пациентов. Большую часть денег потратят на закупку не зарегистрированных в России лекарств, которые должны поступить в больницы уже к концу года.

Москва, Наталья Рязанова

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