Россияне третий месяц подряд ставят рекорды по новым кредиткам

Россияне в ноябре 2021 года оформили рекордное количество кредитных карт – 1,8 млн штук. Этот показатель стал новым рекордом для российского банковского сектора, рассказали в Объединенном кредитном бюро («Кредистории»).

«Банки за ноябрь выдали 1,8 млн кредитных карт – на 3% больше, чем за октябрь 2021 года, а также на 68% больше, чем за ноябрь прошлого года», – цитирует сообщение ТАСС. В распоряжении организации имеются данные об около 97% банковских заемщиках.

Банки выдают рекордное число кредиток третий месяц подряд. Первый максимум установлен в сентябре – 1,56 млн карт, в октябре этот показатель повысился до 1,75 млн карт.

Чаще всего кредитки оформляют жители Иркутской области – на 79% больше, чем в ноябре 2020 года. В тройке лидеров Ставропольский (на 84%) и Пермский края (на 91%). Менее других кредитных карт выдано в Тюменской (рост на 48%) и Новосибирской (46%) областях, в Санкт-Петербурге (42%).

С начала 2021 года до конца октября долговая нагрузка россиян увеличилась с 27 до 35%. У граждан на обслуживание кредитов уходит больше трети месячного дохода. В среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита.

Москва, Наталья Рязанова

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