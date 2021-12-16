Думский комитет предложил ввести 13-ю пенсию для россиян

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил ввести регулярную предновогоднюю выплату для пенсионеров. Законопроект отправлен в правительство для одобрения, пишут «Известия».

Авторы обосновали инициативу высокой инфляцией: по итогам 2021 года она может достичь 9%. А также снижением реальных пенсий россиян с учетом постоянного роста цен. Выплата именно в преддверии Нового года нужна, потому что именно в этот период траты растут: на праздничный стол, на подарки родным и близким.

«Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет – неработающим пенсионерам, неполная индексация – военным пенсионерам», – пояснил автор законопроекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что пенсионеры ранее получали подобные выплаты по решению президента РФ Владимира Путина. Парламентарии предложили сделать предновогодние выплаты ежегодными.

В правительстве учитывают проблему возросшей инфляции именно для пенсионеров. Минтруд подготовил пакет мер для защиты доходов пенсионеров от инфляции, поскольку заложенной в бюджет индексации пенсий будет недостаточно.

Москва, Наталья Рязанова

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