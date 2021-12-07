Минтруд предложил меры компенсации инфляции для пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты подготовило меры защиты доходов пенсионеров от инфляции. Заложенной в бюджет индексации пенсий будет недостаточно, чтобы перекрыть будущую инфляцию, признал глава министерства Антон Котяков.

В 2022 году планируется увеличить пенсии россиянам на 5,9%. Прогнозируемая инфляция на 2022 год осталась на уровне 4%. Но уже на 29 ноября годовая инфляция в России ускорилась до 8,38%.

Президент РФ Владимир Путин напомнил правительству о принципе индексации пенсий выше уровня инфляции.

«В рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, будут приняты соответствующие решения», – сказал министр во время правительственного часа в Госдуме. Трансляция велась на «Дума-ТВ».

Думский комитет по социальной политике подтвердил, что готов внести нужные поправки пенсионное законодательство до конца года.

Москва, Наталья Рязанова

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